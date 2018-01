Fiat dá férias coletivas a 12 mil funcionários da fábrica de Betim

A Fiat decidiu dar férias coletivas de dez dias a 12 mil trabalhadores da fábrica de Betim (MG) a partir de 1º de julho. É a terceira vez que a montadora adota essa medida neste ano. O objetivo é adequar a produção à demanda.

Entre 8 e 12 de junho, 16 mil funcionários da produção tiveram férias. Em março, a medida foi adotada para 4 mil pessoas. Do novo grupo de 12 mil funcionários, parte é da linha de montagem - que será totalmente interrompida - e parte é da área administrativa.

De janeiro a maio as vendas de veículos novos caíram 20,9% no País, para 1,106 milhão de unidades. A produção caiu em ritmo próximo - 19,1%, para 1,092 milhão de unidades.

O número de financiamentos de veículos novos e usados em maio também teve queda, de 0,5% ante abril e de 18,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Com o resultado, o total de veículos financiados neste ano até maio é 11,8% menor do que o volume de financiamentos feitos em igual intervalo de 2014.