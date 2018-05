Fiat inicia recall de 3 mil carros dos modelos Palio e Strada

A Fiat inicia nesta segunda-feira o recall dos veículos Palio Fire Economy 2 portas e 4 portas, Strada Fire 1.4 flex e Strada Fire cabine estendida 1.4 Flex, anos 2012 e 2013, equipados com air bag duplo.

O chamado deve-se a problemas nos fechos de fixação dos cintos de segurança dianteiros dos assentos do motorista e do passageiro. Segundo a convocação da montadora, são 3.029 veículos envolvidos no chamado.

Segundo o comunicado, "a Fiat não tem conhecimento de nenhum fato real, mas, em caso de acidente, os fechos dos cintos de segurança dianteiros podem se romper, intensificando o contato do motorista e/ou do passageiro com a bolsa do air bag inflada, o que pode causar lesões físicas aos usuários".

Para a troca do equipamento, é necessário o prévio agendamento, em toda a rede de concessionárias da Fiat do território brasileiro pelo telefone 0800 707 1000 ou no site - www.fiat.com.br.