Fiat pedirá apoio de governo italiano para elevar produção

O presidente-executivo da Fiat, Sergio Marchionne, afirmou que a meta de Roma de mais de 900 mil automóveis a serem produzidos na Itália "não é astronômica", mas a companhia somente produzirá cerca de 600 mil veículos no país este ano, uma queda ante as 800 mil unidades fabricadas antes do início da crise financeira internacional.

A reunião de terça-feira entre Marchionne, o ministro da Indústria, Claudio Scajola, e um representante do gabinete do premiê Silvio Berlusconi, é considerada como de abertura de negociações e nenhum acordo é esperado no atual estágio.

Uma das grandes preocupações do executivo é o custo de produção e ele já pediu muitas vezes por racionalização de produção na Europa, como já aconteceu nos Estados Unidos.

No mês passado, Marchionne afirmou que a Fiat "tem seis fábricas na Itália que produzem o equivalente a uma única fábrica no Brasil. Que tipo de lógica industrial é essa".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Jo Winterbottom)