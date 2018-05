Fibria amplia exportação em junho, informa MDIC Fibria e Suzano Papel e Celulose, as duas maiores produtoras de celulose de eucalipto do Brasil, registraram desempenhos distintos em junho, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). As exportações da Fibria cresceram 17,94% na comparação com junho de 2012 e somaram US$ 127,449 milhões (preço FOB). Já a Suzano registrou queda de 18,96% em igual período, para US$ 103,196 milhões.