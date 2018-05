Fibria: prejuízo totaliza R$ 593 mi no 2º tri de 2013 A Fibria, maior produtora mundial de celulose de eucalipto, teve prejuízo de R$ 593 milhões no segundo trimestre de 2013, resultado 13% pior do que o prejuízo de R$ 524 milhões apurado no mesmo período do ano passado. O balanço trimestral negativo, tendência já aguardada pelo mercado, tem origem principalmente no efeito da variação cambial no resultado financeiro.