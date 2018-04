Filial argentina da PETROBRAS registra perdas no 4o trimestre A Petrobras Energía Participaciones, filial da Petrobras na Argentina, divulgou na quarta-feira que perdeu 300 milhões de pesos (84,7 milhões de dólares) no quarto trimestre de 2008, ante um ganho de 206 milhões no mesmo período anterior. A empresa fechou 2008 com um lucro levemente superior ao do ano anterior, de 2,1 por cento, totalizando 585 milhões de pesos (165,2 milhões de dólares). (Por Walter Bianchi)