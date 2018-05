Financiamentos do BNDES aumentam 67% entre janeiro e maio, para R$ 73 bi

SÃO PAULO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que desembolsou R$ 73 bilhões entre janeiro e maio deste ano, com alta de 67% na comparação com os mesmos meses do ano anterior. Nesse período, todos os setores apoiados pelo BNDES tiveram aumento nos valores desembolsados, segundo o banco de fomento.

Nos primeiros cinco meses deste ano, também cresceram as aprovações para financiamento a novos projetos (R$ 70,7 bilhões) e as consultas das empresas por novos financiamentos (R$ 102,7 bilhões), com altas de 21% e 9%, respectivamente. Segundo o BNDES, os resultados positivos indicam manutenção do ritmo de investimentos na economia brasileira, e essa tendência foi ressaltada em maio passado. Naquele mês, o banco liberou R$ 18,6 bilhões, aumento de 93% na comparação com maio de 2012, e as consultas por financiamentos atingiram R$ 32,1 bilhões (expansão de 62%).

Entre os diferentes setores financiados pelo BNDES nos primeiros cinco meses deste ano, o maior crescimento relativo foi observado na indústria, com expansão de 123% nas liberações ante igual intervalo de 2012, para R$ 25,8 bilhões. As operações das linhas BNDES Finame totalizaram R$ 29,5 bilhões, alta de 87% na mesma base de comparação.

Os desembolsos ao setor de infraestrutura foram de R$ 20,7 bilhões, crescimento de 19% no acumulado de janeiro a maio. Já as aprovações do BNDES nesse setor acumularam R$ 25 bilhões este ano, até maio, com alta de 92% em relação às aprovações de mesmo período do ano passado.

As liberações a comércio e serviços, por sua vez, somaram R$ 18,4 bilhões no acumulado do ano, alta de 66% em relação ao mesmo período de 2012. Com isso, o setor já responde por 25% dos desembolsos totais do banco.

Para as micro, pequenas e médias empresas, o BNDES liberou R$ 27,4 bilhões entre janeiro e maio, resultado 60% superior ao registrado no ano passado. Com isso, esse grupo respondeu por 38% das liberações totais do banco nos cinco primeiros meses de 2013.

PSI

Os desembolsos do Programa de Sustentação do Investimento (PSI) do BNDES alcançaram R$ 36,5 bilhões entre janeiro e maio deste ano. Mais de 50% desse total (R$ 18,7 bilhões) foi destinado às micro, pequenas e médias empresas. Ainda de acordo com o banco, as operações do PSI cresceram 285% este ano, financiando a aquisição de máquinas e equipamentos, bens de capital e projetos de inovação.