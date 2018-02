Fiscais agropecuários de SP farão paralisação de 24 horas amanhã Santos, 20 - Os fiscais agropecuários de São Paulo farão uma paralisação de 24 horas amanhã, segundo o presidente da associação que reúne a categoria no Estado, Marcelo Laurino. Ele disse que o objetivo da paralisação - decidida em assembléia regional hoje - não é causar prejuízos e sim chamar a atenção da sociedade para as deficiências no serviço dos fiscais, causadas principalmente pelo número insuficiente de funcionários. "A gente não tem a menor intenção de causar prejuízo. Vamos tentar evitar isso e atender as cargas perecíveis", disse Laurino. De acordo com o presidente, a paralisação de amanhã é de "advertência" e que será feita uma nova assembléia para decidir sobre uma possível greve. "A simples ameaça do movimento já fez com que ambas as partes sentassem para conversar", disse Laurino, citando a reunião da Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários (ANFFA) com representantes dos ministérios da Agricultura e Planejamento. Segundo ele, o objetivo da paralisação também é mobilizar os importadores e exportadores para que eles pressionem as autoridades para que as reivindicações dos fiscais sejam atendidas.