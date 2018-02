Fiscais agropecuários devem encerrar greve ainda hoje Brasília, 28 - A proposta de dar trégua de 20 dias ao governo foi aprovada pelas representações regionais dos fiscais agropecuários e a paralisação deve ser encerrada ainda hoje. A proposta de acordo foi feita pelo governo após reunião, realizada na terça-feira, entre a Associação Nacional de Fiscais Agropecuários (Anffa) o secretário de Recursos Humanos, Douvanier Paiva Ferreira, e o secretário executivo do ministério da Agricultura, Silas Brasileiro. A categoria pede elevação do piso salarial de R$ 2.742 para R$ 5.152 e do teto, que atualmente é de R$ 4.821, para R$ 8.100. A classe também conseguiu a recomposição dos quadros, porque atualmente cerca de 52% da força de trabalho está próxima da aposentadoria. Desde o início da greve até segunda-feira, a paralisação dos fiscais agropecuários provocou prejuízos da ordem de US$ 170 milhões, por conta de mercadorias que não foram liberadas nos portos brasileiros e nos postos de fronteiras do País. De acordo com assessoria de imprensa da Anffa, o comando nacional estava reunido no fim da tarde com o secretário do Planejamento para elaborar um cronograma de reuniões. Caso o governo não cumpra com o acordo proposto na segunda-feira, os fiscais prometem retomar a greve.