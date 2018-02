Fiscais agropecuários em Santos voltarão ao trabalho amanhã Santos, 21 - O porta-voz dos fiscais do Serviço de Vigilância Agropecuária do Porto de Santos, Sérgio de Aguiar Pacheco Chagas, afirmou hoje que, apesar de os fiscais agropecuários federais terem decidido ontem manter a greve por tempo indeterminado, a categoria em Santos voltará ao trabalho à meia noite, quando se encerra a paralisação de 24 horas. A decisão foi tomada em assembléia realizada hoje. "Vamos voltar ao trabalho a partir de amanhã, pois sabemos da importância do maior porto da América Latina. Na terça-feira haverá uma nova assembléia para resolver o que fazer", disse Chagas. Ele afirmou que a próxima assembléia não tem nenhuma diretriz traçada e que a decisão vai depender da movimentação nacional. O porta-voz disse ainda que os 28 fiscais agropecuários lotados em Santos estão buscando um entendimento para minimizar os prejuízos econômicos. "Não queremos dar prejuízo e nem estabelecer um clima ruim", completou Chagas.