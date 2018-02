Fiscais agropecuários esperam resposta do governo até 19 de julho Brasília, 2 - Apesar da trégua dos fiscais federais agropecuários, ainda persiste o risco de a categoria retomar as paralisações. O prazo final para o grupo de trabalho concluir o plano de reestruturação da carreira é 19 de julho. O grupo conta com representantes da Associação Nacional dos Fiscais Federais (Anffa), e dos ministérios do Planejamento e da Agricultura, Entretanto, o artigo 3º da portaria divulgada hoje, que constitui o grupo de trabalho e seus respectivos representantes, diz que o prazo final para as atividades do grupo poderá ser prorrogado. A categoria condicionou o fim da greve à conclusão deste plano, que deverá incluir as propostas e prazos para alterações do piso salarial, plano de carreira e a contratação de novos funcionários. A greve dos fiscais durou 11 dias. Apenas na primeira semana, os prejuízos atingiram cerca de US$ 170 milhões entre mercadorias que deixaram de ser embarcadas nos portos ou que não foram liberadas nos postos de fronteira. A categoria ainda não tem um balanço final dos prejuízos provocados pela paralisação.