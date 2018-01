Fiscais agropecu?rios entram em greve em todo o Pa?s

Os fiscais federais agropecu?rios deram in?cio nesta segunda-feira, 18, a uma greve com dura??o prevista inicialmente de cinco dias. A paralisa??o poder? afetar a movimenta??o de produtos agr?colas nos portos. A expectativa da Associa??o Nacional dos Fiscais Federais Agropecu?rios (Anffa) ? que a maior parte dos fiscais em portos e aeroportos brasileiros pare de trabalhar. Segundo a assessoria de imprensa da entidade, um balan?o do movimento dever? ser divulgado at? o in?cio da tarde desta segunda. Os fiscais, ligados ao Minist?rio da Agricultura, s?o respons?veis pela certifica??o de todas as cargas agropecu?rias que entram ou saem do Pa?s. Os carregamentos precisam da libera??o do servi?o de inspe??o para poderem ingressar no Brasil ou serem exportados. Entidades do setor agr?cola no Pa?s, como a Abipecs, que re?ne os exportadores de carne su?na, j? manifestaram preocupa??o com a greve, que poder? interromper o fluxo das mercadorias e causar problemas de armazenagem nos portos e unidades de processamento. Segundo a Anffa, gr?os e oleaginosas tamb?m est?o sujeitos ? certifica??o para exporta??o, e as empresas que ainda n?o possuem o certificado ter?o de aguardar pelo fim da greve para prosseguir com os embarques previstos. Os fiscais querem que o governo federal cumpra alguns itens de um acordo fechado em 2005 e que eles alegam n?o terem sido ainda implementados. Entre eles est? a proposta de reestrutura??o de carreira dos fiscais e o encaminhamento do pedido para a cria??o de uma unidade de forma??o dos profissionais. A Anffa diz que ap?s cinco dias de paralisa??o haver? uma avalia??o da posi??o do governo. A partir da? a greve poder? terminar ou n?o.