Fitch afirma ratings nacionais do Banco Indusval A Fitch Ratings afirmou nesta quinta-feira os ratings (notas) nacionais de longo e de curto prazo do Banco Indusval em ''BBB(bra)'' e ''F3(bra)'', respectivamente. A perspectiva do rating nacional de longo prazo permanece estável. De acordo com a Fitch, a afirmação dos ratings do Indusval "reflete a iniciativa do banco no reconhecimento de créditos problemáticos e o aumento de sua capitalização, que resultarão na melhora de seus indicadores de capital e liquidez, além de melhor posicioná-lo para o desenvolvimento de suas operações".