Fitch atribui rating AA-(bra) para emissão do Banrisul A Fitch atribuiu rating nacional de longo prazo AA-(bra) para a primeira emissão de letras financeiras do Banrisul. A classificação é similar ao rating de longo prazo do banco que, de acordo com a agência de classificação de risco, reflete a importância regional do Banrisul, os fortes indicadores de rentabilidade e liquidez compatíveis ao perfil varejista. A Fitch também ressalta que, em um cenário de estresse, um suporte do governo federal seria possível, devido a importância econômica do banco ao Rio Grande do Sul.