Fitch eleva rating do Banco Safra para BBB A agência de classificação de risco Fitch elevou nesta segunda-feira, 15, o rating do Banco Safra para BBB, de BBB-, com perspectiva estável. O rating em escala nacional do Safra Leasing SA - Arrendamento Mercantil foi elevado para AAA(bra), de AA+(bra), também com perspectiva estável.