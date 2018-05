Fitch eleva rating do Paraná Banco para A+(bra)

Segundo a agência de classificação de risco, a elevação do rating reflete a capacidade do banco de manter o bom desempenho, mesmo em períodos de desaceleração econômica, como em 2012 e primeiro trimestre do ano. "A elevação, ainda, considera os confortáveis índices de capitalização, o bom desempenho nas atividades de crédito consignado, seguro-garantia e resseguros, além da gradual diversificação de sua carteira na concessão de crédito a pequenas e médias empresas (PMEs)", avaliou a Fitch.

Outro ponto destacado pela agência é o bom desempenho das companhias de seguros e resseguros da J.Malucelli, em que o Paraná possui 50,5% de participação nas holdings. "A JM continua sendo a maior seguradora no segmento de garantia em termos de prêmios emitidos e a JM Re é a resseguradora cativa da JM. Em março de 2013, 47% do patrimônio líquido do banco estavam alocados na JMPSR (J. Malucelli Participações em Seguros e Resseguros)".

Sobre a carteira de crédito do Paraná Banco, a Fitch enfatizou a estimativa de expansão na carteira de consignado e pequenas e médias empresas, por meio da estratégia de crescimento dos canais de distribuição de varejo e do incremento da equipe comercial. Além disso, a agência destacou a qualidade da carteira.

A sensibilidade negativa do rating poderá ocorrer, de acordo com a Fitch, caso haja piora do desempenho e da qualidade da carteira para patamares abaixo dos seus concorrentes.