Fluxo cambial fica positivo pelo 3º mês, em US$ 1,076 bilhão

O fluxo cambial (entrada e saída de dólares do País) fechou o mês de junho positivo em US$ 1,076 bilhão, elevando o resultado acumulado no primeiro semestre para US$ 2,666 bilhões. Em junho de 2008, o fluxo cambial havia registrado saída líquida de US$ 877 milhões, enquanto nos seis primeiros meses do ano passado a conta acumulava saldo positivo de US$ 14,933 bilhões. Junho é o terceiro mês consecutivo em que esse indicador tem resultado positivo.

Segundo dados do Banco Central, no mês passado, o resultado foi influenciado pela conta financeira, que ficou positiva em US$ 1,223 bilhão, decorrente de ingressos de US$ 34,999 bilhões e saídas de US$ 33,776 bilhões. Tal desempenho mais que compensou a saída líquida de US$ 148 milhões observada na conta comercial, resultado gerado por importações totais de US$ 12,123 bilhões e exportações de US$ 11,975 bilhões.

No primeiro semestre, a entrada de dólares foi liderada pela conta comercial, que teve superávit de US$ 12,827 bilhões, enquanto a conta financeira registrou saída de US$ 10,162 bilhões.

Segundo o Banco Central, nos três primeiros dias de julho, o fluxo cambial acumulou saída líquida de US$ 672 milhões, sendo que a conta comercial registrou déficit de US$ 796 milhões e o segmento financeiro foi responsável pela entrada de US$ 124 milhão.