Ford deve vender Jaguar e Land Rover à empresa indiana

A Ford Motor selecionou a montadora de veículos indiana, Tata Motors, como compradora preferencial de suas divisões de luxo: Jaguar e Land Rover. A Ford afirmou nesta quinta-feira, 3, por meio de uma declaração, que já iniciou "negociações mais detalhadas" com a Tata. "Resta muito o que fazer e ainda não temos uma decisão final. Continuaremos negociando com a Tata Motors durante as próximas semanas a fim de chegarmos a um acordo que atenda aos interesses de todas as partes envolvidas", disse o vice-presidente executivo das divisões européias da Ford, Lewis Booth, em comunicado.