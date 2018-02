Ford faz recall de 102 mil EcoSport e Fiesta 1.6 flex

O recall atual, que come?a no dia 14, ? para inspe??o e eventual substitui??o de um recipiente instalado pr?ximo ao motor, usado como reservat?rio de gasolina e acionado quando o ve?culo ? abastecido com ?lcool. A empresa constatou fissuras em algumas pe?as, o que provoca vazamento do combust?vel, tornando insegura a condu??o do carro. O defeito dificulta o acionamento do motor.

De acordo com comunicado da Ford publicado ontem, os modelos EcoSport envolvidos no recall t?m numera??o de chassis at? 78673369. J? os modelos Fiesta, nas vers?es hatch e sed? t?m chassis numerados at? 78489597. A empresa recomenda o agendamento dos servi?os nas concession?rias. O servi?o dura em m?dia 50 minutos para ser conclu?do.

Os ?rg?os de defesa do consumidor recomendam aos donos de ve?culos que atendam ao recall. Embora nem sempre fique claro nos an?ncios das empresas, a medida ? adotada quando h? riscos ? seguran?a do motorista e passageiros.