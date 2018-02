Ford surpreende e tem lucro no 2o trimestre A Ford anunciou nesta quinta-feira um surpreendente lucro no segundo trimestre depois de sete trimestres consecutivos de prejuízos, com ajuda de cortes de custos e reestruturação de seus principais negócios automotivos. A montadora norte-americana, no meio de um processo de reorganização que inclui o fechamento de 16 fábricas e a demissão de até 45 mil pessoas, teve lucro líquido no segundo trimestre de 750 milhões de dólares, ou 0,31 dólar por ação, contra prejuízo de 317 milhões, ou 0,17 dólar por ação, um ano antes. Excluindo itens extraordinários, o lucro da Ford foi de 0,13 dólar por ação, enquanto analistas esperavam, em média, prejuízo de 0,37 dólar por ação, segundo a Reuters Estimates.