Ford tem lucro após reestruturação; ações avançam

A companhia anunciou prejuízo operacional no segundo trimestre menor que a previsão de analistas, sem considerar um ganho líquido de 2,8 bilhões de dólares a partir de itens não recorrentes que incluem medidas de redução da dívida, apesar da instabilidade dos mercados globais que ajudou a conduzir as concorrentes General Motors e Chrysler em direção à concordata.

A Ford informou que espera que a economia norte-americana comece a se recuperar na segunda metade deste ano.

A montadora teve lucro líquido de 0,69 dólar por ação no segundo trimestre, contra prejuízo líquido de 2,7 bilhões de dólares, ou 3,89 dólares por ação, no mesmo período do ano anterior.

O prejuízo resultante de operações contínuas e sem considerar itens extraordinárias atingiu 638 milhões de dólares, ou 0,21 dólar por ação.

Analistas em média previam um prejuízo de 0,50 dólar por ação na mesma base comparativa, segundo a Reuters Estimates.

A receita da companhia caiu para 27,2 bilhões de dólares no segundo trimestre, contra 38,2 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. Analistas estimavam a receita em 23,39 bilhões de dólares.

A Ford gastou até 1 bilhão de dólares em capital nas operações com veículos de abril a junho, quantia inferior frente à saída de 3,7 bilhões de dólares no primeiro trimestre.

A montadora acrescentou que espera que o fluxo de capital melhore em relação ao primeiro semestre e continuará adotando medidas para melhorar seu balanço.

A Ford cortou sua dívida automotiva em cerca de 10 bilhões de dólares ao completar uma série de transações no começo de abril e levantou 1,6 bilhão de dólares por meio de uma oferta pública de ações em maio.

Executivos da Ford disseram que a companhia tem liquidez suficiente para completar um plano de recuperação, deixando os investidores focados na preservação de capital e na redução da dívida.

A Ford fechou o trimestre com 21 bilhões de dólares em caixa, contra 21,3 bilhões de dólares no final de março.

As ações da montadora avançavam 7,4 por cento no pregão eletrônico de Nova York, para 6,85 dólares.