Ford tem vendas estáveis nos EUA em novembro e elevará produção A Ford informou nesta terça-feira vendas estáveis para o mês de novembro nos Estados Unidos em relação ao mesmo período de 2008, apesar das vendas abarcarem menos dias que no ano passado, e disse que tem planos para aumentar a produção em 58 por cento na América do Norte no primeiro trimestre de 2010.