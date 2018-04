Ford vende 20% de participação na montadora Mazda

A Ford Motor irá vender um equivalente a cerca de 20% de sua participação na Mazda Motor Corp, por US$ 540 milhões, anunciaram as duas companhias. Como resultado, a participação da montadora norte-americana na Mazda irá cair de 33,4% para 13%. No início do mês, a Ford anunciou um amplo programa de corte de custos. A participação será vendida para a Mazda e para um grupo de parceiros estratégicos da montadora. Veja também: GM do Brasil é lucrativa e não vai fechar, diz Miguel Jorge GM vende fatia de 3% na japonesa Suzuki por US$ 230 mi Vendas da Renault caem 14% e empresa decide frear produção De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise A Ford disse em nota que ambas companhias manterão sua aliança estratégica, mas que a venda alinha-se a seus planos de fortalecimento de sua contabilidade e de assegurar recursos para financiar sua estratégia de centrar esforços em sua marca mundialmente. As informações são da Dow Jones.