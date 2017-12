Fortes: acordo com Rússia sobre exportação de carne pode sair hoje Brasília, 22 - O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Márcio Fortes de Almeida, disse no início da tarde que continuará a negociar hoje com o governo russo o volume das cotas de carne que o Brasil exportará para aquele País, como contrapartida ao apoio dado pelo Brasil à Rússia, para o seu ingresso na Organização Mundial do Comércio (OMC). Ele informou que poderá haver um desfecho ainda hoje, e disse estar otimista com relação ao resultado. Na declaração conjunta dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Vladimir Putin, o Brasil declara o seu apoio ao ingresso da Rússia na OMC, e a Rússia reitera seu apoio ao Brasil para uma vaga permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em relação à exportação de carne, ficou apenas o compromisso dos dois governos de intensificar as negociações em busca de um acordo. Tampouco houve referência à licitação internacional para a compra de aviões-caça para a Força Aérea Brasileira, na qual a Rússia é uma das concorrentes.