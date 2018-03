Fortes resultados e setor financeiro fazem Wall St subir

O índice Dow Jones avançou 1,33 por cento, a 10.081 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 0,68 por cento, a 2.165 pontos. O Standard & Poor's 500 ganhou 1,06 por cento, para 1.092 pontos.

O setor financeiro esteve entre os de melhor desempenho depois que a seguradora Travelers elevou suas perspectivas para o ano fiscal, enquanto o presidente do Federal Reserve de Nova York, William Dudley, disse que o banco central pode não perder dinheiro por conta dos programas emergenciais adotados para enfrentar a crise financeira.

Os papéis do J Crew Group dispararam 15,2 por cento, após a varejista de roupas melhorar sua previsão para o terceiro e quarto trimestres, citando vendas mais fortes que o esperado e expectativa de que a margem de lucro se sustente.

"O setor financeiro claramente mostrou-se acima da média do mercado, após estar na dianteira do recuo da véspera", disse o operador sênior Michael James, da Wedbush Morgan, em Los Angeles.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os componentes do Dow Jones 3M, AT&T e McDonald's subiram depois que seus lucros superaram as estimativas. Os papéis do banco regional PNC Financial Services avançaram 12,7 por cento, após o anúncio de um balanço trimestral muito melhor que o esperado.

O índice financeiro do S&P teve alta de 2,9 por cento.