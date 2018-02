Franco suíço opera próximo à paridade com o euro

O franco suíço segue próximo à paridade com o euro, após a decisão chocante do Banco Nacional da Suíça (SNB, na sigla em inglês) de permitir que a moeda se apreciasse livremente.

"Perto da paridade, o franco suíço parece estar mais sobrevalorizado ante o euro do que em qualquer momento nos últimos 30 anos, a força da moeda deve adicionar pressão à economia suíça", afirma Beat Siegenthaler, estrategista de câmbio do UBS. O economista estima que a taxa de câmbio entre as moedas "flutue perto da paridade pelos próximos meses".

As expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) deve anunciar um programa de estímulos com a compra de títulos soberanos deve continuar a influenciar os mercados e adicionar pressão ao euro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Dado o que sabemos sobre o impacto de programas de relaxamento quantitativo (QE) em moedas, parece razoável supor que no início dessa semana veremos o euro sob pressão significativa contra uma gama de moedas", afirma Simon Derrick, estrategista-chefe de mercados do banco BNY Mellon.

Ainda assim, às 9h51 (de Brasília), o euro subia levemente, a US$ 1,1593, de US$ 1,1574. O franco suíço, por sua vez, caía a 0,9902 por euro, de 0,9948 euro no fim da tarde de sexta-feira. (Fonte: Dow Jones Newswires.)