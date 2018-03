Frango: ABEF anuncia projeções para 2007 Frango: ABEF anuncia projeções para 2007 O presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango (ABEF), Ricardo Gonçalves, dará entrevista coletiva à imprensa nesta segunda-feira (29), às 11h, em São Paulo, na sede da associação, para apresentar os números finais referentes às exportações de carne de frango do ano de 2006 e as novas projeções para 2007. Na ocasião o presidente da ABEF também irá detalhar a participação da ABEF em feiras internacionais no ano de 2007, com base no novo projeto assinado com a Apex Brasil no final do ano passado.