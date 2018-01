Frango: Abef apresenta avaliação de desempenho do segmento em 2006 Frango: Abef apresenta avaliação de desempenho do segmento em 2006 A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango (Abef) apresenta hoje, em São Paulo, uma avaliação do desempenho do segmento de carne de aves em 2006. Na ocasião o presidente da entidade, Ricardo Gonçalves, também deve apresentar os números das exportações em novembro e uma projeção para o fechamento do ano.