Frango: Abef sugere repasse da desvalorização do dólar aos preços Brasília, 9 - O diretor-executivo da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos (Abef), Cláudio Martins, divulgou comunicado sugerindo aos associados a revisão de políticas comerciais das empresas. A sugestão é de repasse imediato da desvalorização da moeda norte-americana aos preços de seus produtos. De acordo com o comunicado da Abef, no segundo semestre deste ano a desvalorização do dólar já atingiu cerca de 13%. De acordo com cálculos da Abef, só no mês de novembro, por conta da desvalorização cambial, o setor exportador de carne de frango deixou de faturar perto de US$ 7,5 milhões. Martins participa de reunião da Câmara Setorial de Milho e Sorgo, Aves e Suínos, no Ministério da Agricultura. O objetivo é discutir as barreiras comerciais às exportações do cereal impostas pela Comunidade Européia e por países asiáticos, além de questões ligadas à defesa sanitária.