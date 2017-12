Frango: exportação em agosto cresce 30% em volume e 33% em receita São Paulo, 16 - O Brasil exportou em agosto 252.623 toneladas de carne de frango, volume 30,4% maior que no mesmo mês de 2003, segundo dados divulgados hoje pela Associação Brasileira dos Exportadores de Frango (Abef). A receita cambial cresceu 33% no mês ante agosto do ano passado, totalizando US$ 243,9 milhões. No acumulado do ano, as exportações somam 1,597 milhão de toneladas, crescimento de 26% sobre o período de janeiro a agosto de 2003, com receita de US$ 1,706 bilhão, 53,8% superior. De acordo com a Abef, em 12 meses (setembro de 2003 a agosto de 2004), as exportações somam 2,249 milhões de toneladas e receita cambial de US$ 2,3 bilhões. Com isso, a entidade reafirma que deve ser atingida este ano a meta de crescimento das exportações de 8% a 10% no volume e 25% na receita. No mês passado, foram exportadas 110.118 toneladas de frango inteiro, crescimento de 26% sobre agosto do ano passado, com receita cambial de US$ 83,7 milhões, 23% maior. Em cortes de frango, o Brasil exportou 142.505 toneladas em agosto, aumento de 34% sobre agosto de 2003. A receita obtida com as exportações de cortes de frango cresceu 39% no mês em relação a agosto de 2003, somando US$ 160 milhões. Os preços médios do produto brasileiro exportado voltaram a crescer. Em agosto, o preço médio do frango inteiro subiu 13%, para US$ 837/tonelada, e o dos cortes, 29,4%, para US$ 1.190/tonelada (segue)