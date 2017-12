Frango: exportações batem novo recorde e já superam US$ 2 bilhões São Paulo, 10 - As exportações brasileiras de carne de frango voltaram a bater um novo recorde em outubro, com embarque de 219.329 toneladas e receita cambial de US$ 217,8 milhões. Os dados foram divulgados há pouco pela Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos (Abef). Em relação a outubro do ano passado, o volume exportado cresceu 44% e a receita 39,4%. Segundo Claudio Martins, diretor executivo da Abef, no acumulado janeiro a outubro deste ano a receita das exportações de carne de frango somam US$ 2,145 bilhão, valor 47% acima do registrado em igual período no ano passado. Os embarques somam 2,034 milhões de toneladas e cresceram 26% em relação aos dez primeiros meses do ano passado. Martins observa que "a performance até outubro indica que as exportações de carne de frango em 2004 vão gerar uma receita cambial de aproximadamente US$ 2,5 bilhões, com embarques de 2,4 milhões de toneladas, o que corresponde a um crescimento de 25% nos volumes e de 40% na receita cambial, em relação a performance do ano passado". Ele lembra que há três em anos, em 2001, a Abef comemorava seus 25 anos e o fato de as exportações terem ultrapassado a barreira de US$ 1 bilhão. "Em menos de três anos já superamos em muito a casa dos US$ 2 bilhões.