Frango: seminário da Biovet discute barreiras sanitárias Frango: seminário da Biovet discute barreiras sanitárias O Simpósio Biovet de Sanidade Avícola (Sibisa) acontece de 3 a 5 de outubro em Itapema (SC), reunindo empresas e especialistas para discutir a questão das barreiras sanitárias aos produtos brasileiros. "O objetivo do evento é discutir os novos desafios sanitários e fazer uma revisão sobre como monitorá-los estrategicamente, ou combatê-los, amparado pelas novas tecnologias e/ou alternativas desenvolvidas e disponibilizadas pela ciência avícola", informa Marcelo Zuanaze, gerente técnico do Laboratório Biovet, que promove o simpósio. Segundo os organizadores, o Brasil produziu no ano passado 9,5 milhões de toneladas de carne de frango e exportou 2,8 milhões para cerca de 150 países, enfrentando cada vez mais barreiras sanitárias, técnicas e ambientais.