Frango: setor pede regionalização de controle sanitário Brasília, 9 - Avicultores e exportadores de carne de frango pediram ao governo a criação de circuitos aviários no País, a exemplo do que existe com a pecuária de corte. Com a regionalização, seria mais fácil controlar possíveis doenças no plantel avícola, como a gripe do frango, argumentou a iniciativa privada em reunião, nesta quinta-feira, da Câmara Setorial de Milho e Sorgo, Aves e Suínos, no Ministério da Agricultura. O rebanho pecuário brasileiro está dividido em circuitos, como forma de controle de problemas sanitários. De acordo com o gerente nacional do Programa de Sanidade Avícola do ministério, Egon Vieira da Silva, a proposta é que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia sejam "circuitos isolados", ou seja, cada estado terá uma classificação sanitária. "Assim, um foco de uma doença no Rio Grande do Sul, por exemplo, não atrapalha o comércio de Santa Catarina", explicou. Esses estados são os principais produtores e exportadores de frango do País. Para dar início ao processo de regionalização, em 2005, o governo deve restringir o comércio de matrizes, aves que serão abatidas no curto prazo. A idéia é evitar o trânsito dessas aves pelo País, elevando o risco sanitário. Também haverá restrições ao trânsito de aves de reprodução (pintinhos de um dia), mais suscetíveis a doenças. Na reunião da câmara, ficou acertado um novo encontro, em março de 2005, para discutir problemas na comercialização de milho.