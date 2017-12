Frutas: SP lança financiamento para produtor de banana Ribeirão Preto, 8 - A Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo lança oficialmente, nesta quarta-feira (10), a linha de financiamento de R$ 2 milhões para que produtores de banana possam renovar até 3 hectares de sua plantação. O lançamento será feito em Registro (SP), no Vale do Ribeira, região mais atingida pela sigatoka negra, principal doença dos bananais. A linha de crédito já está disponível na Nossa Caixa e os beneficiários são agricultores familiares com receita bruta anual de até R$ 185 mil. O teto do financiamento é de R$ 36.486,00 por produtor, o prazo de pagamento é em até 60 meses, com carência de até 24 meses e juros de 4% ao ano e o reembolso deverá ser efetuado em função da capacidade de pagamento, de acordo com o projeto técnico, em 12 parcelas trimestrais após a carência.