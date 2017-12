Fruticultura: MG implantará projetos de banana, uva e citros Belo Horizonte, 8 - Os primeiros projetos de Produção Integrada de Frutas, parte do Programa Pró-Fruta do Ministério da Agricultura, serão finalmente implantados em Minas Gerais a partir do próximo ano. Segundo o engenheiro agrônomo Pierre Santos Vilela, assessor do Departamento Técnico (Detec) da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg), o atraso ocorreu devido à necessidade de cumprimento de uma série de exigências para a obtenção da certificação de qualidade. No Estado, a previsão é de que os primeiros projetos demandem investimentos de R$ 400 mil para cada uma das culturas escolhidas, ao longo de três anos. Os primeiros projetos prevêem o plantio de banana, na região do Norte de Minas; de uva, em Pirapora (também no norte do Estado) e citros, no Triângulo Mineiro. Vilela esclarece que a produção integrada é o ponto alto do Pró-Fruta federal, que vem instalando projetos de cultivo no país desde 1999. A principal característica deste sistema, segundo ele, é a utilização racional de defensivos químicos. "O manejo integrado defende que a utilização de fungicidas não precisa ser preventiva, mas pode ocorrer à medida em que forem identificados os focos das doenças", disse. De acordo com o assessor do Detec, "a racionalização não traz prejuízo econômico, além de possibilitar um produto mais saudável e que não traz danos ao meio ambiente". O Brasil produz anualmente 40 milhões de toneladas de frutas/ano. Minas Gerais é o quarto maior produtor do país, com um volume de 1,8 milhão de toneladas/ano. O assessor do Detec revela que a fruticultura mineira está concentrada em poucos produtos. Do total produzido no Estado, a maior parte é laranja (30%), seguida por banana (27%) e abacaxi (23%) "A nossa idéia é crescer e abocanhar mercados, mas antes disso tivemos que investir em tecnologias de embalagens de alimentos, já que o Estado tem grandes dificuldades de logística para escoar a produção", conclui. Hoje, a Faemg está realizando o I Seminário Mineiro de Produção Integrada - Fruticultura, com palestras proferidas por especialistas do Ministério da Agricultura, Embrapa, cooperativas e institutos de pesquisa. Vilela informou que ainda não há estimativas de quantos produtores irão aderir ao programa, mas as expectativas são de que o sistema de manejo Integrado possa ser estendido para outras culturas como manga, morango e até mesmo batata, tomate e futuramente o café.