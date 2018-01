Fumo: comissão pressiona contra controle do Tabaco Porto Alegre, 30 - Uma comissão do setor fumageiro começou hoje campanha para mobilizar produtores, trabalhadores e empresas do setor para evitar que o Brasil ratifique a Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, proposta pela Organização Mundial da Saúde. A mobilização foi definida na semana passada, durante reunião em Florianópolis (SC). Os dirigentes do setor pedem que o Senado rejeite a proposta ou adie a votação até que seja conhecida a posição do grupo temático que fez parte da Câmara Setorial do Fumo. Em nota, a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) lembra que o grupo temático estará reunido nos dias 8 e 9 de setembro, em Brasília. Depois disso, as conclusões serão submetidas à reunião dos membros da Câmara do Fumo, no dia 5 de outubro, em Salvador (BA). As entidades do setor irão enviar correspondência aos presidentes do Senado e Câmara e aos ministros da Agricultura, Saúde, Indústria e Comércio e Relações Exteriores ressaltando os aspectos sociais e econômicos da produção de fumo. (Sandra Hahn)