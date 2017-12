Fumo: venda da safra começa em janeiro, após negociação de preço Porto Alegre, 9 - Como não houve acordo ontem na primeira reunião entre produtores de fumo e a indústria, realizada em Santa Cruz do Sul (RS), as duas partes acertaram que a comercialização da safra 2004/05 irá começar no dia 11 de janeiro, um dia depois de uma nova tentativa de definir a tabela de preços para a próxima colheita. A exemplo de negociações anteriores, o custo de produção provocou impasse entre representantes da indústria e dos agricultores. Os produtores calcularam o aumento do custo de produção em 19,1%, enquanto o Sindicato da Indústria de Fumo (Sindifumo) apurou uma variação de 9,9%. Na próxima reunião, no dia 10 de janeiro, produtores e indústria também pretendem discutir os critérios de cálculo do custo de produção. Os três Estados da região sul concentram a produção de fumo no País. A produção da próxima safra está estimada em 900 mil toneladas, ante 851 mil toneladas colhidas na anterior. O Brasil é líder na exportação de fumo e vende ao exterior 85% de sua produção. No período 2004/05, foram cultivados 450 mil hectares na região sul.