Fundação RAG pode comprar fatia na ThyssenKrupp A Fundação RAG pode comprar uma fatia na ThyssenKrupp e ajudar a financiar um possível aumento de capital do conglomerado alemão. O executivo-chefe da RAG, Werner Müller, afirmou aos membros do Partido Social Democrata no Parlamento Estadual de Renânia do Norte-Vestfália que os estatutos da fundação não descartam a aquisição.