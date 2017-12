Fundo Cerberus compra 80% da Avon na América do Norte

REUTERS - A Avon Products anunciou nesta quinta-feira, 17, que a empresa de investimentos Cerberus Capital Management vai comprar uma participação de 16,6% na companhia além de 80,1% de seus negócios na América do Norte. O valor da transação que lança uma tábua de salvação à fabricante de cosméticos é de US$ 605 milhões.

O Cerberus investirá US$ 435 milhões na participação na Avon, avaliando a empresa pioneira em vendas diretas em cerca de US$ 2,6 bilhões.

Além disso, o fundo de hedge sediado em Nova York pagará US$ 170 milhões para comprar as operações da Avon na América do Norte, que correspondeu a cerca de 14% da receita total da companhia de cosméticos no último trimestre.

O acordo vêm após investidores liderados pela Barington Capital terem proposto uma reestruturação da Avon, enquanto alertavam sobre rumores da venda da unidade norte-americana para o Cerberus. A Barington também fez campanha para a saída da presidente executiva da Avon, Sheri McCoy.

"Embora estejamos satisfeitos de que seis atuais membros do conselho concordaram em se afastar, estamos admirados que Sheri McCoy continue como presidente-executiva", disse o presidente executivo da Barington, James Mitarotonda, em um comunicado. "Pretendemos explorar todas as opções disponíveis."

A unidade da Avon na América do Norte será separada em uma empresa privada que assumirá cerca de US$ 230 milhões da dívida de longo prazo da companhia. A Avon deterá 19,9% da nova empresa.