Fundo de Abilio compra participação na Wine.com.br

A Península Participações, empresa de investimentos controlada pelo empresário Abilio Diniz, adquiriu ontem uma participação na Wine.com.br, maior site de venda de vinhos da América Latina. Fundada em 2008, a Wine.com.br também controla o site WBeer.com.br, dedicado à venda de cervejas na internet.

Segundo fontes ouvidas pelo Estado, a Península deve dividir o controle da empresa com a e.Bricks, braço de investimentos no setor digital do grupo RBS. Atual presidente executivo da empresa, Rogério Salume seguirá no cargo, mantendo sua presença na sociedade – o mesmo vale para Fernando Opitz, primeiro investidor da Wine.com.br.

De acordo com comunicado publicado pelas empresas ontem, o investimento feito por Abilio será utilizado para ampliar a presença da Wine.com.br e da WBeer.com.br no mercado nacional, além de ampliar o processo de internacionalização das duas marcas.

“A Wine.com.br é uma empresa que está ampliando o mercado de vinhos no País”, disse em nota Abilio Diniz, presidente do Conselho de Administração da Península. “Esperamos contribuir com nossa experiência em gestão e no setor de varejo.” A operação, que não teve seu valor divulgado, ainda está sujeita à aprovação das autoridades – estima-se que o prazo para sua conclusão se encerre nos próximos 60 dias.

História. Com base na cidade de Serra (ES), a Wine.com.br nasceu em 2008 e hoje oferece cerca de 2 mil rótulos de vinhos para seus 300 mil clientes, espalhados por todo o País. Em 2012, a eBricks Digital comprou uma participação na empresa.

Além do site, a empresa também administra o Clube W, sistema de assinatura de vinhos que tem cerca de 140 mil associados em todo o País. “Nossa missão é democratizar o acesso ao vinho no Brasil”, disse, em nota, Rogério Salume, presidente executivo da empresa, que possui ainda um clube de assinaturas dedicado à cerveja, o Clube W Beer.

No ano passado, a empresa também estendeu sua atuação para o mercado de café em cápsulas, ao comprar a suíça Mocoffee por US$ 26 milhões. Criada por Eric Favre – o inventor das cápsulas de café Nespresso, da Nestlé –. a Mocoffee comercializa máquinas e cápsulas de café e está presente em 17 países.

Padaria. A compra da participação na Wine.com.br não é o único investimento recente de Abilio Diniz no setor de alimentos e bebidas.

Em agosto de 2015, a Península comprou, em sociedade com o fundo de investimentos Innova Capital, do bilionário Jorge Paulo Lemann, a rede de padarias Benjamin Abrahão, em negócio estimado pelo mercado em torno de R$ 20 milhões.

O plano dos dois é ambicioso – fazer da rede, já rebatizada como Benjamim – a primeira rede nacional de padarias. A meta é que, até o final do ano, a rede chegar ater 16 lojas – o dobro do que tinha quando a compra da Benjamin foi anunciada.

Com participações em Carrefour e Grupo BRF, a Península tem hoje um portfólio de cerca de R$ 10 bilhões.