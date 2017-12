Furacão Jeanne provoca mais danos às lavouras de cana da Flórida São Paulo, 27 - A passagem do furacão Jeanne pela Flórida no fim de semana deve ter provocado mais danos à produção de cana-de-açúcar do estado. O setor já teve prejuízos de US$ 40 milhões com a passagem de outros três furacões nas semanas anteriores. "A cana, que estava começando a ficar de pé depois de ter sido derrubada pelo Frances, foi novamente lançada por terra", disse Barbara Miedema, diretora de comunicação da Cooperativa dos Produtores de Cana-de-Açúcar da Flórida. As lavouras também estão encharcadas por conta das fortes chuvas provocadas pela tormenta. "É muito cedo para quantificar nossas perdas, vamos saber mais dentro de uma semana. Mas teremos uma idéia mais clara só depois de começar a colheita", disse. A cana começa a ser colhida no final de outubro. As informações são da Dow Jones.