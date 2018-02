Fus?es e aquisi??es no Pa?s crescem 35% at? julho

O n?mero de fus?es e aquisi??es no Brasil cresceu 35% entre os meses de janeiro e julho deste ano, na compara??o com o mesmo per?odo de 2006. Os dados s?o de pesquisa da consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC), divulgada nesta ter?a-feira, 31. Foram realizadas 411 transa??es frente a 305, no ano passado. O m?s de julho registrou recorde de transa??es no ano, com 75 neg?cios realizados. ? A participa??o dos grupos nacionais mant?m o ritmo do ano passado, com crescimento de 74% em n?mero de transa??es de janeiro a julho de 2007, em rela??o ao mesmo per?odo de 2006. Em contrapartida, a participa??o dos estrangeiros apresenta crescimento mais moderado, de 6%. ? At? julho, os segmentos com maior n?mero de transa??es foram alimentos, varejo, qu?mica e petroqu?mica, servi?os p?blicos, constru??o, minera??o e inform?tica. Juntos, esses setores concentraram 52% do total das transa??es. ? O setor de alimentos foi o que apresentou o maior n?mero de transa??es no ano. Entre elas, o destaque ficou com a forma??o de joint ventures para produ??o de etanol e biodiesel. No varejo, o destaque foi as aquisi??es de controle e compras de participa??o minorit?ria em shopping centers. ? A principal modalidade de transa??o nestes sete meses continua sendo a aquisi??o de participa??es controladoras. As compras de participa??es minorit?rias e as aquisi??es de controle, juntas, representaram 76% dos neg?cios. Foram 84 compras de participa??es minorit?rias em 2007, diante de 53 no mesmo per?odo de 2006, uma expans?o de 58%. As aquisi??es de participa??es controladoras foram 227 em 2007, ante 163 no mesmo per?odo do ano passado, um aumento de 39%. ? Se, por um lado, as compras de participa??es minorit?rias aumentaram 58%, em rela??o ao ano passado, a forma encontrada de experimentar um neg?cio antes de efetu?-lo, atrav?s de joint ventures, manteve-se est?vel. Foram 77 transa??es em 2007, frente a 76 de janeiro a julho de 2006. O n?mero de fus?es em 2007 chegou a 16, partindo de 10 fus?es em 2006. ? At? julho, as transa??es que tiveram valor divulgado somaram US$ 19 bilh?es.