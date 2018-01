Fusões e aquisições devem crescer, apesar da desaceleração econômica

Apesar do pessimismo em relação aos rumos da economia brasileira, as operações de fusões e aquisições devem voltar com mais força a partir do terceiro trimestre, segundo Claudio Yamashita, diretor-geral da Intralinks, no Brasil, que divulga o indicador Deal Flow Predictor (DFP) para mensurar transações no mercado.

Pesquisa da Intralinks mostra que 62% dos executivos ouvidos no País estão pessimistas mas, mesmo assim, 36% esperam participar de mais negócios nos próximos meses. Outros 33% esperam que o volume total de operações no mercado também aumente.

"Há uma demanda reprimida e muitas empresas precisam se capitalizar", disse Yamashita. O DFP, da Intralinks, é um indicador para o mercado futuro de fusões e aquisições, feito com base no rastreamento dos estágios iniciais dessas transações de negócios pelo mundo, que consegue prever com seis meses de antecedência os acordos antes de seu anúncio público.