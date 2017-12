Futuros da soja perderam cerca de 5% na semana passada São Paulo, 8 - Os futuros do complexo soja acumularam baixa em torno de 5% durante a semana passada, na Bolsa de Chicago (CBOT). O principal fator de pressão é a entrada da safra nova dos Estados Unidos, cujas projeções de volume aumentam entre as consultorias privadas norte-americanas. Na semana passada FCStone e Informa, consultorias americanas, divulgaram estimativas de colheita acima de 85 milhões de toneladas, números bem acima do esperado. Há uma grande expectativa com o novo relatório mensal sobre oferta e demanda mundiais do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), que vai mostrar o novo número oficial sobre a safra. O USDA agendou a divulgação do relatório para a próxima sexta-feira 12. O grão para novembro acumulou perda de 22,50 cents (-4,26%) ao longo da semana passada, e o maio perdeu 27,25 cents (-4,98%). O farelo para dezembro caiu US$ 6,90 (-4,48%) e o maio, US$ 6,80 (-4,25%). O óleo para dezembro desceu 123 pontos (-5,72%) na semana, e o maio caiu 109 pontos (-5,00%).