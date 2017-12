Gado sem procedência é abatido na fronteira com o Paraguai Campo Grande Todos os bovinos sem procedência que passam na faixa de fronteira com o Brasil estão sendo sacrificados pelas autoridades sanitárias do Mato Grosso do Sul. No sábado, por exemplo, a Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal abateu, em Eldorado, extremo sul do Estado, 84 cabeças apreendidas próximo a Aral Moreira. Os animais não tinham certificação sanitária e a suspeita é de que podiam estar contaminados pela aftosa. "A Polícia Federal está investigando a procedência, mesmo assim, como o gado não tinha identificação ou certificado, foi para o abate", disse o secretário de Estado de Produção e Turismo, José Antônio Felício. Nesta quinta-feira, Felício e autoridades sanitárias brasileiras se reúnem no Paraguai para discutir a situação sanitária do país vizinho e verificar que medidas o Mato Grosso do Sul vai tomar para se prevenir da contaminação do gado, caso ela seja confirmada. Soldados do Exército brasileiro estão colaborando nas barreiras e nesta segunda-feira mais quatro barreiras sanitárias serão instaladas em Mato Grosso do Sul, nos municípios de Eldorado, Japorã, Sete quedas, Aral Moreira e Ponta Porã. Cinco barreiras já foram montadas pelo Exército na fronteira com o Paraguai e são necessárias outras 15 para que a defesa estratégica ocorra em sua plenitude.