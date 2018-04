Gasto com seguro-desemprego no semestre é maior desde 2003

O governo pagou no primeiro semestre deste ano R$ 9,9 bilhões em benefícios do seguro-desemprego. O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, admitiu que o montante é o mais alto, desde 2003, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou o primeiro mandato. Pelos dados divulgados nesta quinta-feira, 23, pelo Ministério do Trabalho, esse volume de recursos permitiu o pagamento de 4,1 milhões de benefícios.

O seguro-desemprego é uma das despesas obrigatórias do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), cujas principais receitas são as contribuições empresariais ao PIS/Pasep. Neste primeiro semestre, o FAT fechou com um resultado operacional positivo de R$ 1,7 bilhão - saldo de receitas de R$ 11,9 bilhões e despesas de R$ 10,3 bilhões.

O gasto com o pagamento de seguro-desemprego se elevou este ano por causa do agravamento da crise financeira mundial a partir setembro do ano passado e do maior número de demissões formais no final do ano passado, que se refletiram em mais concessão de benefícios no início de 2009.

Lupi acrescentou que também explica o aumento de gastos a ampliação do seguro-desemprego em mais duas parcelas para mais de 100 mil trabalhadores. Outro fator que impactou as despesas do seguro foi o aumento real do salário mínimo, já que este é o piso desse benefício.

"Para mim, não são apenas despesas, mas são investimentos na economia, porque, quando se liberam recursos para o trabalhador, ele vai consumir, e isso injeta dinheiro na economia", afirmou Lupi. Pelo orçamento do FAT projetado para 2010, o seguro-desemprego e o pagamento do abono salarial deverão utilizar R$ 30,7 bilhões do fundo. (Isabel Sobral)

O seguro-desemprego pode ser requerido por todo trabalhador dispensado sem justa causa, por aqueles cujo contrato de trabalho foi suspenso em virtude de participação em curso ou programa de qualificação oferecido pelo empregador; por pescadores profissionais durante o período em que a pesca é proibida devido à procriação das espécies e por trabalhadores resgatados da condição análoga à de escravidão. O valor do seguro-desemprego, atualmente, é de R$ 465 (salário mínimo) e o máximo é de R$ 870.

Além de fazer um balanço das contas do FAT no primeiro semestre, o ministro também anunciou o resultado das contas do FGTS. Ele confirmou os dados divulgados na semana passada pela Caixa Econômica Federal, que revelaram que o FGTS teve uma arrecadação líquida positiva de R$ 2,3 bilhões no primeiro semestre de 2009. O saldo é resultado de uma arrecadação de R$ 27,1 bilhões e de saques no total de R$ 24,8 bilhões.