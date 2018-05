General Motors tem lucro de US$ 1,41 bilhão

No pré-mercado em Nova York, as ações da montadora subiam 2,58%.

A unidade da América do Norte gerou lucro antes de impostos de US$ 1,98 bilhão. O maior impacto negativo saiu das operações internacionais da companhia, com os maiores custos na Austrália contribuindo para uma queda no lucro antes de impostos para US$ 228 milhões, de US$ 627 milhões. A GM está reduzindo os salários dos funcionários naquele país, onde a vantagem competitiva vem diminuindo em consequência da introdução de mais carros importados.

Enquanto isso, os esforços para reduzir os custos das unidades alemãs Adam Opel e Vauxhall parecem estar começando a ter efeito, já que o prejuízo da montadora na Europa diminuiu para US$ 110 milhões, de US$ 394 milhões no segundo trimestre do ano passado.

A GM terminou o trimestre com liquidez total de US$ 34,8 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.