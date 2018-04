Genética: seminário comemora 70 anos de departamento da Esalq Genética: seminário comemora 70 anos de departamento da Esalq O Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) comemora os 70 anos de existência com o 23º Encontro Sobre Temas de Genética e Melhoramento, entre os dias 9 e 10 de outubro, em Piracicaba (SP). O seminário reunirá professores e pesquisadores de várias áreas de atuação no Brasil todos ex-alunos do programa de pós-graduação da universidade. A programação do evento está em www.genetica.esalq.usp.br/23temas/ e as inscrições podem ser feitas no dia do evento por R$ 20,00. Informações pelo telefone (19) 3433-6706 ou pelo e-mail lgn@esalq.usp.br. O departamento de Genética da Esalq/USP iniciou suas atividades em 1936, com a vinda do professor Friedrich Gustav Brieger, da Alemanha. Em 1958 foi criado o Instituto de Genética e em 1964 o Instituto foi oficialmente incorporado à USP. Com a reforma da universidade, em 1970, foi criado o Departamento de Genética que se mantém até hoje.