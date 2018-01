George Soros se torna sócio da Ferrari

As ações da Ferrari subiram mais de 10% ontem na Bolsa de Milão depois da notícia de que o bilionário americano George Soros se tornou sócio da fabricante de carros esportivos de luxo. O investidor comprou, no quarto trimestre do ano passado, 850 mil ações da Ferrari por US$ 40,8 milhões, de acordo com documento da Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais norte-americano.

Com isso, Soros passa a ser um dos dez principais acionistas da empresa italiana, com 0,45% do capital. Em Milão, os papéis da montadora fecharam em alta de 10,38% e, em Nova York, a valorização chegou a 7,8% no pregão de ontem. Os últimos dados divulgados pela Ferrari indicam que 24% da companhia está nas mãos da Exor, holding da família Agnelli, proprietária da Fiat, e 10% pertencem a Piero Ferrari, filho do fundador da fabricante. Os outros 66% estão pulverizados no mercado de capitais.

A presença de Soros, um dos investidores mais respeitados na comunidade financeira, no capital do grupo italiano é considerada uma boa notícia, já que as ações vinham em queda desde a estreia na Bolsa de Nova York, em outubro do ano passado, e na Bolsa de Milão, no último dia 4 de janeiro.

No início deste ano, a Fiat distribuiu sua fatia de 80% na Ferrari para os acionistas, dando fim a 30 anos de controle exclusivo sobre a marca de carros avaliados em cerca de ¤ 250 mil. A separação entre as duas empresas, anunciada há mais de um ano, foi concluída depois que a Fiat Chrysler vendeu uma fatia de 10% na Bolsa de Nova York, em outubro. A empresa chegou à Nyse avaliada em US$ 10 bilhões. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS