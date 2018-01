Em sociedade com japonesas, Gerdau vai fornecer peças para eólicas

SÃO PAULO - A Gerdau anunciou que fará uma joint venture com as empresas japonesas Sumitomo Corporation e The Japan Steel Works (JSW), com o objetivo de fornecer peças para torres de geração de energia eólica a partir de 2017. A sociedade a ser formada envolverá R$ 280 milhões em investimentos para a aquisição de novos equipamentos de produção e o empreendimento ficará dentro da usina da siderúrgica gaúcha em Pindamonhangaba, interior de São Paulo.

A sociedade, que ainda depende de aprovação das autoridades concorrenciais, deverá ter a Gerdau como sua principal sócia, com mais de 50% de participação, mas as fatias ainda serão definidas no momento do fechamento da operação. "Estamos trabalhando para transformar a Gerdau em uma empresa com melhor eficiência e rentabilidade, considerando os desafios atuais e futuros do mercado mundial do aço. Para isso, buscamos nos unir a parceiros com experiência reconhecida em seus segmentos de atuação", destaca, em nota enviada à imprensa, o diretor-presidente da Gerdau, André Gerdau Johannpeter. O executivo destaca que a meta é ter produtos de alta tecnologia que geram mais margem de retorno.

Além de peças para torres eólicas, a nova empresa também produzirá cilindros para a indústria do aço e do alumínio, produtos que já são produzidos pela Gerdau e comercializados para mais de 30 países. Segundo a Gerdau, a capacidade total de peças para indústria eólica e cilindros deverá alcançar 50 mil toneladas por ano. A companhia destaca que as perspectivas para a indústria eólica no Brasil são promissoras.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Gerdau detalhou que esse projeto é fruto do projeto Gerdau 2022, lançado em 2015, que tem como objetivo aumentar a competitividade de todas as operações a partir de uma visão estratégica de longo prazo, envolvendo a simplificação das operações e estruturas internas, a modernização da cultura empresarial, a reavaliação do potencial de rentabilidade dos ativos e o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio.